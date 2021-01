Calcio femminile, la Fiorentina ribalta il Milan e vola in finale di Supercoppa Italiana

È la Fiorentina la seconda finalista della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. Allo stadio Comunale di Chiavari le Viola superano in rimonta il Milan, che alla vigilia era dato come favorito: il 2-1 maturato in Liguria premia invece lo toscane, che domenica alle ore 12.30 si giocheranno il titolo contro la Juventus.

Il risultato si sblocca subito: al 6′, infatti, è la solita Valentina Giacinti a portare in vantaggio il Milan su assist di Boquete. La partita è estremamente godibile, con giocate di qualità e occasioni interessanti da una parte e dall’altra. Al 35′ le rossonere sfiorano la rete del raddoppio con Boquete, il cui tiro termina di un soffio a lato, mentre tre minuti dopo sono le Viola ad andare vicine al gol con Bonetti, che trova però sulla sua strada il salvataggio di Fusetti.

Ad inizio ripresa la Fiorentina continua il forcing e al 56′ arriva il pareggio: cross di Neto, Kim sbuca sul secondo palo e deposita in rete. Al 64′ la squadra gigliata ribalta completamente la situazione: Quinn sfrutta un corner e di testa infila Korenciova. Il Milan patisce il letale uno-due viola e non riesce a organizzare una reazione efficace: i disperati assalti finali vengono respinti dalle toscane, che possono così esultare per il grande traguardo raggiunto.

Foto: LM-LPS/Fabio Fagiolini