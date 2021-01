Bob, Francesco Friedrich domina anche a Winterberg e fa suo il titolo europeo

Francesco Friedrich sa solo vincere! Il tedesco domina anche la tappa di Winterberg (Germania) quinto appuntamento della Coppa del Mondo di bob 2020-2021, che per l’occasione valeva anche per l’assegnazione del titolo europeo. Scenario ideale sul budello teutonico con temperatura di -3° e condizioni ideali per far volare i bob.

In questo modo si è andato a realizzare l’ennesimo trionfo per il padrone di casa che ha chiuso con il tempo di 1:50.08 (55.05 e 55.03) con 67 centesimi sul connazionale Johannes Lochner (55.39 e 55.36) e 85 sull’austriaco Benjamin Maier (55.42 e 55.51). Distacchi pesanti che confermano come il trentenne nativo di Pirna sia davvero il migliore in questo momento, con la quarantaseiesima vittoria in carriera, ed il quinto titolo continentale. A livello di classifica generale Francesco Friedrich sale a quota 2.010 punti contro i 1.849 di Johannes Lochner, l’unico vero rivale verso la Sfera di Cristallo.

Quarta posizione per lo svizzero Michael Vogt (55.62 e 55.58) a 1.12, quinta per il canadese Justin Kripps (55.61 e 55.60) a 1.13, sesta per il russo Rostislav Gaitiukevich (55.65 e 55.59) a 1.16, settimo il britannico Brad Hall a 1.24, ottavo il tedesco Christoph Hafer a 1.38, nono il rumeno Mihai Cristian Tentea a 1.59, decimo lo svizzero Simon Friedli a 1.61. Chiude sedicesimo, invece, il nostro Patrick Baumgartner a 1.90 (56.05 e 55.93) e quindi quattordicesimo nella gara continentale.

Foto: Lapresse