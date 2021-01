Bob, Coppa del Mondo St. Moritz 2021: Francesco Friedrich vuole continuare a dominare. Baumgartner a caccia della top-10

Nuovo appuntamento nel week-end per la Coppa del Mondo di bob, il sesto stagionale. Ci si sposta in Svizzera sul catino molto tecnico in quel di St. Moritz.

Sia il 2 che il 4 per gli uomini. L’atleta da battere resta sempre quel Francesco Friedrich che sta riscrivendo record su record: per lui in stagione nove vittorie su dieci gare alle quali ha preso parte, oltre alle due medaglie d’oro europee arrivate di recente in quel di Winterberg. A lanciare la sfida il compagno di Nazionale Johannes Lochner, il padrone di casa Michael Vogt ed il canadese Justin Kripps. L’Italia schiera al via Patrick Baumgartner: l’altoatesino, accompagnato da Costantino Ughi, Eric Fantazzini e Alex Pagnini, andrà a caccia della top-10.

Tra le donne oltre al solito 2, ci sarà spazio anche per una prova del monobob World Series. Favoritissime le tedesche che fino ad ora si sono sempre imposte in questa stagione. La più attesa è la giovane Laura Nolte, che sembra aver trovato il definitivo salto di qualità.

Foto: Lapresse