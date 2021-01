Bob a 4: Francesco Friedrich senza rivali, altra vittoria ad Igls. 14mo Patrick Baumgartner

Tredici su quattordici in stagione, tre su tre nel 4. Francesco Friedrich continua ad allungare una striscia di vittorie impressionante nella Coppa del Mondo di bob: in quest’annata il fenomeno teutonico sta davvero riscrivendo ogni record possibile. Anche nel week-end di Igls non c’è storia: dopo il trionfo di ieri nel due arriva subito il bis oggi nel quattro.

Miglior tempo in entrambe le run per il teutonico che domina in 1’37”45. Alle sue spalle l’austriaco Benjamin Maier, a 39 centesimi: per lui ancora qualche lieve speranza di lottare per il trionfo in Coppa. Terza piazza per il tedesco Johannes Lochner, a 52 centesimi. Poi un altro teutonico, Christoph Hafer, a 55 centesimi, con a completare la top-5 il canadese Justin Kripps.

In casa Italia al via l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner: l’azzurro disputa due run regolari, chiudendo in 14ma piazza a 1”52 di distacco.

Foto: Lapresse