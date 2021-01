Biathlon oggi: orario Staffetta femminile, programma, tv, streaming, pettorali di partenza Oberhof

Oggi, alle 14.45, sulle nevi di Oberhof (Germania) si terrà la staffetta femminile 4×6 km, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Alla Rennsteig Arena godremo di un grande spettacolo, su di un percorso particolarmente impegnativo che solleciterà molto le atlete, obbligate a trovare precisione nelle serie di tiro al poligono.

L’Italia si presenta con una formazione all’insegna della continuità. In prima frazione sarà Lisa Vittozzi a dare il via alla prova: la sappadina va in cerca di sensazioni positive dopo le difficoltà delle ultime uscite e la prova a squadre odierna può essere una chance. Sarà poi la volta della giovane Irene Lardschneider che si augura di dare un contributo valido e di mettere nelle migliori condizioni Dorothea Wierer di esprimere il proprio talento in terza frazione. La campionessa altoatesina, dopo il secondo posto nella sprint, ha voglia di confermarsi a ottimi livelli in questa staffetta per dare coraggio a tutta la squadra. A chiudere il cerchio sarà poi Federica Sanfilippo, il cui obiettivo sarà quello di centrare più bersagli possibili ed assicurarsi un margine sugli sci stretti.

Favorita per la vittoria finale dovrebbe essere la Norvegia che potrà contare in apertura di prova su Ingrid Landmark Tandrevold. La scandinava ci sarà nonostante si sia fermata nel corso della sprint a causa della fibrillazione atriale accusata dopo l’ultimo poligono. Tandrevold, quindi, risponderà presente. Indubbiamente spetterà a Tiril Eckhoff (con tre vittorie consecutive messe a segno nelle ultime tre gare) e a Marte Olsbu Roeiseland fare la differenza. Attenzione poi alla Francia con Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchez e Julia Simon, oltre alla Svezia delle due sorelle Hanna ed Elvira Oeberg e alla Germania padrona di casa.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile su Now Tv anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della staffetta femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Oberhof (Germania).

PROGRAMMA STAFFETTA FEMMINILE COPPA DEL MONDO OBERHOF II

Sabato 16 gennaio

ore 14.45 Staffetta 4×6 km femminile

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE COPPA DEL MONDO OBERHOF II

1 SWE – SWEDEN

1-1 r BRORSSON Mona

1-2 g PERSSON Linn

1-3 y OEBERG Elvira

1-4 b OEBERG Hanna

2 FRA – FRANCE

2-1 r BESCOND Anais

2-2 g CHEVALIER-BOUCHET Anais

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

2-4 b SIMON Julia

3 NOR – NORWAY

3-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark

3-2 g LIEN Ida

3-3 y ECKHOFF Tiril

3-4 b ROEISELAND Marte Olsbu

4 GER – GERMANY

4-1 r HINZ Vanessa

4-2 g HETTICH Janina

4-3 y HERRMANN Denise

4-4 b PREUSS Franziska

5 ITA – ITALY

5-1 r VITTOZZI Lisa

5-2 g LARDSCHNEIDER Irene

5-3 y WIERER Dorothea

5-4 b SANFILIPPO Federica

6 RUS – RUSSIA

6-1 r PAVLOVA Evgeniya

6-2 g KUKLINA Larisa

6-3 y MIRONOVA Svetlana

6-4 b KAISHEVA Uliana

7 UKR – UKRAINE

7-1 r BLASHKO Darya

7-2 g DZHIMA Yuliia

7-3 y SEMERENKO Valentina

7-4 b PIDHRUSHNA Olena

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r ZDOUC Dunja

8-2 g SCHWAIGER Julia

8-3 y INNERHOFER Katharina

8-4 b HAUSER Lisa Theresa

9 SUI – SWITZERLAND

9-1 r GASPARIN Elisa

9-2 g GASPARIN Selina

9-3 y GASPARIN Aita

9-4 b HAECKI Lena

10 USA – UNITED STATES

10-1 r DUNKLEE Susan

10-2 g EGAN Clare

10-3 y REID Joanne

10-4 b IRWIN Deedra

11 BLR – BELARUS

11-1 r KRYUKO Iryna

11-2 g ALIMBEKAVA Dzinara

11-3 y SOLA Hanna

11-4 b KRUCHINKINA Elena

12 CZE – CZECH REPUBLIC

12-1 r PUSKARCIKOVA Eva

12-2 g JISLOVA Jessica

12-3 y DAVIDOVA Marketa

12-4 b CHARVATOVA Lucie

13 POL – POLAND

13-1 r ZBYLUT Kinga

13-2 g ZUK Kamila

13-3 y GWIZDON Magdalena

13-4 b PITON Karolina

14 FIN – FINLAND

14-1 r MINKKINEN Suvi

14-2 g EDER Mari

14-3 y LEHTONEN Venla

14-4 b JANKA Erika

15 CAN – CANADA

15-1 r MOSER Nadia

15-2 g LUNDER Emma

15-3 y BANKES Megan

15-4 b BEAUDRY Sarah

16 EST – ESTONIA

16-1 r OJA Regina

16-2 g TALIHAERM Johanna

16-3 y TOMINGAS Tuuli

16-4 b LEHTLA Kadri

17 SVK – SLOVAKIA

17-1 r MACHYNIAKOVA Veronika

17-2 g MACHYNIAKOVA Julia

17-3 y HORVATOVA Henrieta

17-4 b SMERCIAKOVA Aneta

18 KOR – KOREA

18-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina

18-2 g FROLINA Anna

18-3 y JUNG Jumi

18-4 b ABE Mariya

19 JPN – JAPAN 7

19-1 r TACHIZAKI Fuyuko

19-2 g MAEDA Sari

19-3 y TANAKA Yurie

19-4 b HACHISUKA Asuka

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r BELCHENKO Yelizaveta

20-2 g AKHATOVA Lyudmila

20-3 y KONDRATYEVA Anastassiya

20-4 b VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

Foto: LaPresse