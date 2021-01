Biathlon oggi: orario, programma, tv, streaming, pettorali di partenza individuale femminile Anterselva

Oggi alle 14.15 via alla danze per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 sulle nevi di Anterselva (Italia). Nel Bel Paese si comincia quindi con la 15 km individuale femminile e le attenzioni saranno tutte per Dorothea Wierer, desiderosa di ben figurare nella prova di casa. Un round che riporta alla mente le grande imprese di “Doro” e della Nazionale nei Mondiali dell’anno passato in questa sede, con l’altoatesina letteralmente scatenata.

L’azzurra si presenta per questa occasione col pettorale rosso, essendo andata a segno nell’unica circostanza nella quale questa particolare prova si è tenuta, vale a dire a inizio di stagione a Kontiolahti (Finlandia). Wierer partirà col pettorale n.38 nel secondo gruppo, insieme alle due svedesi Elvira ed Hanna Oeberg (pettorale n.26 e n.40), alla bielorussa Dzinara Alimbekava (28) e all’austriaca Lisa Theresa Hauser (35). Nel primo gruppo ci saranno le norvegesi Marte Roeiseland (8), Ingrid Landmark Tandrevold (10) e Tirill Eckhoff (13) nonché le tedesche Franziska Preuss (6) e Denise Herrmann (14), mentre con il n.67 da tenere in considerazione la francese Anais Bescond (67). In casa Italia saranno in totale cinque le azzurre al via: Wierer, Federica Sanfilippo (15), Lisa Vittozzi (27), Michela Carrara (50) e Nicole Gontier (93). Aspettative ci sono soprattutto nella sappadina, che vorrà ritrovarsi in Italia dopo un periodo tribolato.

La prova individuale femminile sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay, Now Tv ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA INDIVIDUALE FEMMINILE COPPA DEL MONDO ANTERSELVA

Giovedì 21 gennaio

ore 14.15 15 km individuale femminile

Diretta tv su Eurosport 1, Raisport+HD

Diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Now Tv ed Eurovision Sports Live

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport

STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE COPPA DEL MONDO ANTERSELVA

1 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:15:30 1

2 EDER Mari FIN 1987 14:16:00

3 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:16:30

4 BLASHKO Darya UKR 1996 14:17:00

5 KRYUKO Iryna BLR 1991 14:17:30

6 PREUSS Franziska GER 1994 14:18:00

7 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 14:18:30

8 y ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:19:00

9 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:19:30

10 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:20:00

11 BRORSSON Mona SWE 1990 14:20:30

12 BANKES Megan CAN 1997 14:21:00

13 ECKHOFF Tiril NOR 1990 14:21:30

14 HERRMANN Denise GER 1988 14:22:00

15 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:22:30

16 CHEVALIER Chloe FRA 1995 14:23:00

17 HETTICH Janina GER 1996 14:23:30

18 EGAN Clare USA 1987 14:24:00

19 GASPARIN Selina SUI 1984 14:24:30

20 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:25:00

21 HAECKI Lena SUI 1995 14:25:30

22 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:26:00

23 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 14:26:30 2

24 KAISHEVA Uliana RUS 1994 14:27:00

25 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:27:30

26 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:28:00

27 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:28:30

28 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 14:29:00

29 SCHWAIGER Julia AUT 1996 14:29:30

30 REID Joanne USA 1992 14:30:00

31 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 14:30:30

32 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:31:00

33 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:31:30

34 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:32:00

35 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:32:30

36 GASPARIN Aita SUI 1994 14:33:00

37 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:33:30

38 r WIERER Dorothea ITA 1990 14:34:00

39 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 14:34:30

40 OEBERG Hanna SWE 1995 14:35:00

41 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 14:35:30

42 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 14:36:00

43 PERSSON Linn SWE 1994 14:36:30

44 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:37:00

45 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:37:30

46 BEAUDRY Sarah CAN 1994 14:38:00

47 SIMON Julia FRA 1996 14:38:30

48 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:39:00

49 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 14:39:30

50 CARRARA Michela ITA 1997 14:40:00 3

51 CADURISCH Irene SUI 1991 14:40:30

52 SEMERENKO Valentina UKR 1986 14:41:00

53 LIE Lotte BEL 1995 14:41:30

54 FROLINA Anna KOR 1984 14:42:00

55 DUNKLEE Susan USA 1986 14:42:30

56 MOSER Nadia CAN 1997 14:43:00

57 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 14:43:30

58 HINZ Vanessa GER 1992 14:44:00

59 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:44:30

60 JOHANSSON Tilda SWE 1999 14:45:00

61 LIEN Ida NOR 1997 14:45:30

62 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:46:00

63 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 14:46:30

64 COTRUS Ana Larisa ROU 1997 14:47:00

65 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 14:47:30

66 JAKIELA Joanna POL 1999 14:48:00

67 BESCOND Anais FRA 1987 14:48:30

68 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:49:00

69 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:49:30

70 JANKA Erika FIN 1995 14:50:00

71 MAEDA Sari JPN 1990 14:50:30

72 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 14:51:00

73 SOLA Hanna BLR 1996 14:51:30

74 MAKA Anna POL 1992 14:52:00

75 LEHTLA Kadri EST 1985 14:52:30

76 BULINA Sanita LAT 2001 14:53:00

77 INNERHOFER Katharina AUT 1991 14:53:30

78 SEMERENKO Vita UKR 1986 14:53:45 4

79 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:54:00

80 COLOMBO Caroline FRA 1996 14:54:15

81 GAIM Grete EST 1993 14:54:30

82 PITON Karolina POL 1987 14:54:45

83 AKIMOVA Tatiana RUS 1990 14:55:00

84 RIEDER Christina AUT 1993 14:55:15

85 DEIGENTESCH Marion GER 1995 14:55:30

86 TANAKA Yurie JPN 1989 14:55:45

87 MARTON Eniko ROU 1999 14:56:00

88 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:56:15

89 LUNDER Emma CAN 1991 14:56:30

90 ABE Mariya KOR 1999 14:56:45

91 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 14:57:00

92 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 14:57:15

93 GONTIER Nicole ITA 1991 14:57:30

94 SMERCIAKOVA Aneta SVK 1997 14:57:45

95 IRWIN Deedra USA 1992 14:58:00

96 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 14:58:15

