Amarezza e consapevolezza: sono un po’ queste le sensazioni di Lukas Hofer al termine della mass start di Oberhof (Germania), ultimo atto della doppia tappa tedesca della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Sulle nevi teutoniche il successo è andato al norvegese Tarjei Bø (1 errore al poligono) a precedere di 3″6 l’austriaco Felix Leitner (zero errori) e di 7″8 lo svizzero Benjamin Weger (zero errori).

In quarta posizione, dunque, troviamo Hofer a 5″ dal quel podio che per un motivo o per l’altro continua sfuggirgli. Non vi sono dubbi che sugli sci la condizione sia ottima e anche in questa gara con partenza in linea è arrivata questa conferma. Purtroppo, i due errori nei poligoni centrali della gara di questa domenica gli sono costati la top-3, ma quanto fatto vedere dall’altoatesino promette decisamente bene pensando poi a quel che sarà ad Anterselva nella prossima tappa di CdM. Quarto, quinto, sesto, quarto nelle prove individuali e il podio con la staffetta rappresentano sicuramente un bilancio molto positivo in terra teutonica.

“Non stavo male nell’ultimo giro, ma la condizione non era quella degli ultimi giorni perché avevo lavorato tanto insieme a Johannes Bø nel mezzo della gara. Prendere un altro atleta era per me importante, perché sono comunque entrato nei quattro ed ottenuto altri punti preziosi“, le parole di Lukas, che ha aggiunto: “Speravo di scendere di una posizione, visto che fin qui a Oberhof avevo fatto quarto, quinto, poi sesto, quindi terzo in staffetta. Desideravo fare terzo o secondo anche in una gara individuale. Ci sono ancora tante gare per salire sul podio. Sono sempre lì, vediamo quindi cosa posso fare e dove posso trovarmi già ad Anterselva“, ha aggiunto l’atleta azzurro.

Foto: Lapresse