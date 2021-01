Biathlon, IBU Cup Arber II 2021: tre azzurri nei primi 15 nella 10 km sprint

Il biathlon oggi, venerdì 22 gennaio, ha visto proseguire l’IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, continuata stamane con la 10 km sprint maschile, la terza in due settimane di gara in programma sulle nevi teutoniche.

Nuova vittoria della Norvegia ancora grazie a Filip Andersen, che trova lo zero e chiude in 25’31″2, mentre si piazza secondo il connazionale Sivert Guttorm Bakken, anch’egli con 10/10 al tiro, che giunge a 53″1. Terza piazza per il tedesco Philipp Nawrath, che con due errori, equamente distribuiti tra le due serie, termina a 56″3.

Si classifica al dodicesimo posto Daniele Cappellari, che con un errore a terra arriva a 1’45″8, mentre è tredicesimo Patrick Braunhofer, con lo zero, a 1’47″6. Finisce 15°, invece, Saverio Zini, anch’egli con 10/10, a 1’53″2, infine chiude al 25° posto Giuseppe Montello, con tre errori complessivi (1+2), a 2’15″2.

SPRINT MASCHILE IBU CUP ARBER I 2020-2021

1 ANDERSEN Filip NOR NORWAY 0+0 0 25:31.2

2 BAKKEN Sivert Guttorm NOR NORWAY 0+0 0 +53.1

3 NAWRATH Philipp GER GERMANY 1+1 2 +56.3

4 USOV Mihail MDA MOLDOVA 0+0 0 +1:00.4

5 BURNOTTE Jules CAN CANADA 1+0 1 +1:15.0

6 SEROKHVOSTOV Daniil RUS RUSSIA 0+1 1 +1:15.8

7 SOERUM Vebjoern NOR NORWAY 1+0 1 +1:16.9

8 STROEMSHEIM Endre NOR NORWAY 2+1 3 +1:22.0

9 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR NORWAY 0+2 2 +1:32.0

10 MAGAZEEV Pavel MDA MOLDOVA 2+1 3 +1:36.0

12 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 1+0 1 +1:45.8

13 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 0+0 0 +1:47.6

15 ZINI Saverio ITA ITALY 0+0 0 +1:53.2

25 MONTELLO Giuseppe ITA ITALY 1+2 3 +2:15.2

Foto: Federico Angiolini