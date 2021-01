Biathlon, IBU Cup 2021: Endre Stroemsheim si impone nella short individuale ad Arberg. Patrick Braunhofer 7°

In un contesto pandemico l’effetto “double header” è consuetudine e dunque, dopo la prima tappa di Arberg (Germania), la IBU Cup 2021 di biathlon replica sulle nevi teutoniche per una una 15 km short individuale maschile.

Il vincitore della prova sui quattro poligoni è stato il norvegese Endre Stroemsheim che si è imposto con il tempo di 41’33″7, precedendo il tedesco Philipp Nawrath (0+0+0+2) di 30″8 e l’altro esponente del Team Norge Aleksander Fjeld Andersen (1+0+0+1) di 35″3. Indubbiamente, la carta vincente di Stroemsheim è stata la precisione nelle serie di tiro (0+0+0+1): un solo errore nell’ultimo poligono che non ha vanificato il suo successo. Da sottolineare, in questo senso, la velocità dell’altro norvegese Andersen sugli sci stretti, visto il miglior tempo nelle frazioni di fondo.

In casa Italia il migliore è stato Patrick Braunhofer, che ha concluso con un ottimo 19/20 nelle serie di tiro, mancando solo un bersaglio nel primo poligono. Una buona prestazione per lui conclusa in settima piazza a 1’14″9, faticando però troppo sugli sci, come il ritardo di 2’04″1 nella classifica dedicata certifica. Per quanto concerne il resto della truppa del Bel Paese, sono arrivati il 17° posto di Daniele Cappellari (0+1+1+0) a 2’02″1, il 21° Saverio Zini (0+1+0+2) a 2’13″7 e il 23° Giuseppe Montello (0+0+2+2) a 2’27″5, che dualmente a Braunhofer non è stato preciso nelle serie di tiro (4 errori) e ha compensato con una buona velocità nel fondo (quarto tempo a 46″1 da Andersen).

Foto: LaPresse