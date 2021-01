Una prova sottotono di Dorothea Wierer quella della mass start di Anterselva (Italia), sede della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. L’azzurra ha ottenuto solo un 17° posto e chiaramente le aspettative erano ben altre, soprattutto dopo quanto vedere nella 15 km individuale.

L’azzurra ha commesso in totale cinque errori e questo dato evidenzia come non sia stata per lei la miglior giornata al poligono. In particolare, la svolta in negativo sono stati i due bersagli mancati nella seconda serie a terra che hanno fatto sì che la gara diventasse una salita impervia da scalare. Da quel momento, infatti, Wierer è stata costretta a forzare sugli sci stretti nel tentativo di recuperare e di conseguenza le statistiche nelle serie successive non sono state favorevoli, in una gara che invece ha premiato la francese Julia Simona, impostasi in un arrivo molto serrato sulla svedese Hannah Oeberg e sull’austriaca Lisa Hauser

“Non mi aspettavo questi due errori a terra. Dopo il primo poligono mi avevano fatto vedere come avevo sparato e la rosata era tutta a sinistra alto, quindi ho cercato di aggiustare con le tacche e devo ancora capire dove ho sbagliato perché non me l’aspettavo, li vedevo bene ed ero molto sicura. Da lì in poi ho cercato di aumentare il ritmo sugli sci, ma rincorrendo sei più sotto pressione ed oggi erano tutte molto vicine specie dopo i primi due poligoni. È stato un continuo rincorrere, ne ho risentito in piedi, ma pazienza. Ovviamente questa di Anterselva è un po’ la mia pista, anche per le sue caratteristiche, perché ci sono poche salite ripide che non fanno per me. Qui riesco a tenere il doppio e mi sentivo molto bene anche oggi. Inoltre ho avuto degli ottimi materiali. Sarebbe stato possibile fare una bella gara. Bisogna analizzare bene le cose“, le parole dell’azzurra (fonte: fondoitalia).

Foto: Lapresse