Basket, Serie A 2020-2021: la Reyer Venezia piega facilmente Reggio Emilia

La Reyer Venezia piega facilmente Reggio Emilia nell’ultimo match in programma oggi della quindicesima giornata di Serie A Basket 2020-2021. I lagunari si sono imposti con il risultato finale di 95-75. Il migliore in campo è stato un Mitchell Watt che ha realizzato ben ventidue punti, tirando 9/13 dal campo, e ha raccolto otto rimbalzi, di cui quattro in attacco.

Il match ha visto la Reyer partire letteralmente a cannone. Già dopo i primi quattro minuti, infatti, i lagunari avevano raggiunto la doppia cifra di vantaggio sul 18-8. Dopo essere stata anche sotto di tredici, grazie a un ottimo Taylor, Reggio Emilia è riuscita a ricucire un minimo e a chiudere il primo quarto sotto 26-19. Nel secondo periodo gli emiliani, condotti da Baldi Rossi, sono arrivati fino al -3, sul 28-25. Dopodiché, però, Venezia è tornata a martellare e ha riallontanato gli avversari. Il sodalizo del capoluogo veneto ha rapidamente ritrovato la doppia cifra di vantaggio e dopo venti minuti di gioco si trovava a +15 sul 54-39.

Nel terzo quarto Reggio Emilia non è mai realmente riuscita a rientrare in partita, anche perché Tonut, Daye e De Nicolao hanno ben supportato Watt in attacco. Il periodo conclusivo è iniziato coi padroni di casa avanti 71-54. Un margine troppo importante perché gli ospiti potessero realmente pensare di rimontare. La Reyer, dunque, si è limitata a gestire il vantaggio e ha colto un successo importante sfornando una prestazione finalmente convincente.

IL TABELLINO DI REYER VENEZIA – REGGIO EMILIA 95-75 (26-19, 28-20, 17-15, 24-21)

VENEZIA: Campogrande 7, Cerella 2, Widmar, D’Ercole 6, Casarin 6, Watt 22, Chappel 2, Tonut 14, Stone, Bramos 6, Daye 18, De Nicolao 12

REGGIO EMILIA: Kyzlink 6, Bostic 10, Taylor 17, Elegar 10, Diouf 6, Porfilio, Candi 0, Bonacini, Baldi Rossi 17, Giannini

Credit: Ciamillo