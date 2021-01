Ancora un rinvio, ed è il quarto di fila, per l’Openjobmetis Varese. La formazione allenata da Massimo Bulleri, falcidiata in questo mese di gennaio dal Covid-19, si vede rimandare, per decisione della Lega Basket Serie A, il match casalingo che l’avrebbe opposta, domenica, alla Fortitudo Bologna.

La situazione del club biancorosso, infatti, non è ancora tale da poter permettere una pronta ripresa dell’attività: oltre ai 4 positivi che permangono tra i giocatori e ai tre ulteriori componenti del gruppo squadra, ci sono anche numerosi altri che devono ritornare in possesso dell’idoneità agonistica, requisito fondamentale per poter ritornare sul parquet. Mancando il numero minimo di giocatori disponibili, è stato dichiarato il rinvio della partita, che dunque verrà recuperata in data da stabilire all’Enerxenia Arena, attuale nome commerciale di quello che un tempo era noto come PalaIgnis.

Le altre tre partite che Varese deve recuperare sono quelle in trasferta a Trieste, in casa contro Brindisi e ancora in trasferta a Brindisi. Proprio questa mattina Michele Ruzzier, play della compagine lombarda, aveva avvertito, dalle pagine del Corriere dello Sport, circa il rischio che si poteva creare in relazione al ritorno in campo dopo venti giorni di isolamento causato dal Covid-19.

Credit: Ciamillo