La data, il 29 giugno 2021, è già segnata sul calendario da mesi. Si tratta dell’inizio del Preolimpico di Belgrado, il grande appuntamento di questa stagione per la nazionale italiana. L’Italbasket è chiamata all’impresa in Serbia per centrare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo e tutto lo staff azzurro sta già pensando e lavorando proprio per quella settimana.

Stilare una possibile lista di convocati già adesso a gennaio è complicato, ma alcune certezze nel gruppo di Meo Sacchetti ci sono già. Gli “americani” Danilo Gallinari e Niccolò Melli, Marco Belinelli ed il capitano Gigi Datome occupano già quattro dei dodici nomi disponibili sulla lista dell’ex allenatore della Fortitudo. Va ricordato che il Preolimpico coincide anche con i playoff della NBA, ma difficilmente sia Gallinari (con Atlanta) sia Melli (con New Orleans) saranno ancora della contesa.

Restando sempre oltre oceano ci sono i due “casi” di Nico Mannion e Paolo Banchero. Il primo è stato draftato dai Golden State Warriors, ma il suo futuro sarà probabilmente in G-League, con qualche apparizione con la squadra di Steve Kerr. Non dovrebbero esserci problemi, dunque, per la convocazione di Mannion. Il secondo, invece, avrebbe dovuto già esordire in azzurro nelle Qualificazioni agli Europei, ma la prima in azzurro è stata rimandata e potrebbe essere proprio in quel di Belgrado, dove Banchero si presenterà come una totale sorpresa, ma che potrebbe ritagliarsi un ruolo fondamentale nel reparto lunghi.

Da capire se i play in quel di Belgrado saranno due o tre. Mannion ha quasi sicuramente il posto assicurato, ma anche Marco Spissu è sulla strada giusta per essere tra i dodici. Con la maglia di Sassari, il sardo si sta dimostrando il miglior play del campionato e sta disputando una stagione da protagonista. Chi potrebbe scompigliare tutti i piani è Daniel Hackett, che ha detto addio alla Nazionale, ma che potrebbe essere magari convinto a tornare proprio per questo Preolimpico. L’esperienza del giocatore del CSKA Mosca potrebbe veramente fare tanto comodo.

Tra le guardie e le ali si candidano ad un posto gli “spagnoli” Alessandro Gentile ed Achille Polonara. L’ex Milano era già presente in Cina per il Mondiale, mentre per il secondo sarebbe un ritorno meritatissimo in azzurro dopo le ultime discutibili non convocazioni. Sacchetti ha sempre dimostrato di tenere molto al gruppo azzurro delle convocazioni ed anche per questo Amedeo Della Valle, Giampaolo Ricci, Awudu Abass sono altri tre nomi spendibili e magari anche Riccardo Moraschini, che potrebbe essere un jolly molto importante.

Reparto lunghi. Melli e Banchero sicuri, mentre per il terzo posto Amedeo Tessitori sembra essere nettamente in vantaggio nei confronti di tutti gli altri, con l’unico rivale che potrebbe essere Paul Biligha. Il giocatore della Virtus Bologna è già stato selezionato per i Mondiali e con ogni probabilità sarà anche a Belgrado.

Credit Ciamillo