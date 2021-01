Basket: Olimpia Milano bloccata nella neve a Madrid. Giocheà domani contro Cremona?

La neve dopo la gioia. Non è il titolo di un romanzo, ma ciò che sta accadendo all’Olimpia Milano dopo la vittoria di ieri in casa del Real Madrid a 16 anni dall’ultima volta. Il club meneghino, infatti, si è ritrovato coinvolto nella chiusura dell’aeroporto Madrid-Barajas a causa di un’importante nevicata scesa sulla capitale spagnola già da ieri.

Attualmente la squadra di Ettore Messina è ancora bloccata, in attesa di novità che possano consentire il rientro in Italia, dove è attesa dalla Vanoli Cremona per l’incontro di domani valevole per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Una partita, peraltro, importante anche per le ambizioni di Coppa Italia della squadra di Paolo Galbiati.

Ad ora, la situazione vede l’aeroporto di Barajas chiuso per tutta la giornata. A Madrid è stato chiesto l’intervento dell’esercito per sbloccare una situazione ritenuta molto grave, e che ha colpito a tal punto da mettere in allerta rossa 10 province.

Per la stessa situazione, in Liga ACB è stato disposto il rinvio a martedì 12 dell’incontro tra Estudiantes e Casademont Saragozza, ma non è difficile intuire che la situazione possa estendersi altrove (e, del resto, anche la sezione calcio del Real più di una difficoltà l’ha incontrata e la sta incontrando).

Credit: Ciamillo