Basket: Nicolas Laprovittola, play del Real Madrid, positivo al Covid-19

Tegola per il Real Madrid nella sua corsa alla Liga ACB e all’Eurolega. Il play argentino Nicolas Laprovittola, infatti è stato trovato positivo al Covid-19, come da comunicazione arrivata dal club della capitale spagnola. Per lui, dunque, si prospetta uno stop prolungato.

Laprovittola era stato in campo ben più di 20 minuti nel match giocato e perso dal Real Madrid in quel di Tel Aviv contro il Maccabi. Alterno nelle sue prestazioni, contro il Khimki Mosca aveva messo a segno 19 punti; in generale ne realizza 6.1 a gara, cui aggiunge 4.1 assist.

In ACB, invece, aumenta la media punti (8.3), ma scende quella degli assist (3.3). Dopo un grande inizio di stagione, col picco dei 22 in casa della Joventut Badalona, si è assestato su cifre più basse, senza però far mai mancare il suo apporto.

Il Real Madrid è atteso dal doppio turno con Panathinaikos e Alba Berlino il 27 e 29 gennaio, per cercare di risalire dal quinto posto in classifica dietro a Barcellona, CSKA Mosca, Zenit San Pietroburgo e Olimpia Milano.

Foto: Irina R Hipolito / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport