Basket: Massimo Chessa si aggiunge alla Dinamo Sassari

Dopo alcuni giorni passati come aggregato per gli allenamenti, Massimo Chessa fa ritorno nella sua Sassari, in quella Dinamo che gli ha regalato la gioia dello scudetto nella stagione 2014-2015. A quasi 33 anni, arriva la terza parte della sua storia cestistica con la maglia della terra in cui è nato.

Classe 1988, con qualche puntata in Nazionale Under 18 e, nel 2012, nella maggiore, Chessa ha debuttato proprio con il Banco di Sardegna, negli anni della scalata verso la Serie A. Nel 2009, però, prima che Sassari potesse completare quel cammino verso il massimo campionato, si è trasferito a Biella, dov’è rimasto per tre anni guadagnando numeri anche importanti in A. Poi la discesa in A2 a Verona e Torino prima del ritorno al Banco. Una stagione particolarmente importante a Trapani lo porta all’attenzione della Virtus Roma. Il 2016 lo ha visto approdare nella Capitale, attesa nel mentre di un problema di ritardi nei pagamenti alla FIP per l’iscrizione, con annessa esclusione per quasi un mese dall’A2. Il ricorso fu poi vinto dal club capitolino al CONI, che ravvisò un errore di comunicazione della FIP stessa.

A Roma, dopo un primo anno da realizzatore, si è poi reinventato in ruoli differenti, guadagnandosi i galloni di capitano nell’anno del ritorno in Serie A. Al termine di quella stagione, lui e il due volte compagno di squadra Daniele Sandri si sono trasferiti a Napoli, in una stagione da metà classifica mai terminata a causa del Covid-19.

Lato curioso: con Chessa sono ora tre i sassaresi in squadra, dato che ci sono anche Marco Spissu e il 2000 Marco Antonio Re, ed è un caso più unico che raro nell’attuale panorama cestistico. Nel frattempo, si resta in attesa dell’eventuale approdo di Ethan Happ via Fortitudo Bologna, dopo l’addio di Justin Tillman finito in Turchia.

Credit: Ciamillo