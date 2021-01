Basket: il Baskonia, con un ottimo Achille Polonara, ferma la corsa del CSKA Mosca in Eurolega

18 punti con 5/7 da 2, 2/3 da 3 e 2/2 in lunetta con 6 rimbalzi e 3 assist: la serata di Achille Polonara è di quelle belle, in grado di fermare il CSKA Mosca dopo una serie infinita di 12 vittorie consecutive in Eurolega. Con la collaborazione di Pierria Henry, il Baskonia piazza lo scalpo più importante dell’anno, cui l’Olimpia Milano era andata vicinissima nello scontro del Forum di Assago.

In una serata caratterizzata da cinque partite di Eurolega, a iniziare il girone di ritorno con la 18a giornata, il Barcellona approfitta della situazione travolgendo il Valencia per 89-72 (16 di Alex Abrines), mentre si tiene vivo il Fenerbahce con una vittoria importante a Belgrado contro la Stella Rossa (71-73, 13 a testa per Lorenzo Brown e Dyshawn Pierre).

Lo Zenit San Pietroburgo continua a mietere vittime in trasferta, nel suo paradosso, e con un indemoniato Arturas Gudaitis da 25 punti batte il Panathinaikos a OAKA per 77-89. 25 anche per Tyler Dorsey, trascinatore del Maccabi Tel Aviv a Berlino contro l’Alba per 73-85.

Il venerdì sarà caratterizzato da quattro partite: oltre a Real Madrid-A|X Armani Exchange, ci saranno Zalgiris Kaunas-Khimki Mosca, Olympiacos-Bayern Monaco e ASVEL Villeurbanne-Anadolu Efes.

Credit: Ciamillo