Basket, i migliori italiani della 16a giornata di Serie A. Stefano Gentile arma per Sassari, bene il blocco azzurro di Milano

La sedicesima giornata della Serie A 2020-2021, monca della sfida tra Germani Brescia e Openjobmetis Varese per problematiche Covid-19, ha sostanzialmente confermato i rapporti di forza presenti all’interno del massimo campionato. Il tutto al netto della particolare situazione di Pesaro, che a Sassari è arrivata dopo una positività in squadra e i conseguenti problemi, cedendo nella ripresa.

E a proposito del Banco di Sardegna, visto il risultato vittorioso, MVP italiano del turno è Stefano Gentile. La sua prestazione (10 punti, 4 rimbalzi, 3 assist) non giunge in realtà inattesa, nel senso che sta mettendo sempre il suo più che valido mattoncino nelle prestazioni recenti della Dinamo. In particolare, sette dei suoi punti sono arrivati nel momento in cui la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco ha spinto sull’acceleratore. “Normale” per una volta la giornata di Marco Spissu (9 punti, 6 rimbalzi, 2 assist), ma data la quantità di bocche da fuoco che può servire, con Miro Bilan che spadroneggia vicino a canestro, questo è un aspetto del tutto normale.

Nel dominio dell’Olimpia Milano sull’Unahotels Reggio Emilia si segnala in positivo il blocco italiano, guidato da un Gigi Datome che, per il momento, sembra rivivere i suoi anni migliori. Per lui 15 punti con 6/7 dal campo. Miglior partita dell’annata, con annessa prima doppia cifra per punti (10) e valutazione (14) per Paul Biligha, finora con meno fortuna in termini di spazio rispetto alla passata stagione, mentre forniscono il loro contributo anche Riccardo Moraschini e Andrea Cinciarini, che non fa (più) il realizzatore di mestiere, ma sa come si guida una squadra quando serve. Sul fronte reggiano, in un incontro per la verità mai iniziato, resta la luce lasciata dai 18 punti di Leonardo Candi.

Del più classico degli sforzi senza gloria è protagonista Peppe Poeta, con la doppia doppia da 12 punti e 10 assist che non gli consente di portare al successo una Vanoli Cremona messa in ginocchio da una seconda parte di gara di alta qualità, soprattutto difensiva, di Trieste. In quest’ultima si fa largo anche il ruolo di Matteo Da Ros, che quattro mattoncini su otto li mette nel decisivo terzo quarto e arriva a 14 di valutazione con il contributo di 4 rimbalzi e 3 assist.

Sugli altri campi, Venezia piega Brindisi con i 14 punti di Stefano Tonut (che però tira male, 6/15 dal campo sul parquet del PalaPentassuglia) e i 15 di Andrea De Nicolao. La Virtus Bologna sorride, nel giorno di onnipotenza di Milos Teodosic e Julian Gamble, con il solito efficace Giampaolo Ricci da 10 punti in 20 minuti. Treviso supera Trento anche con una delle più valide serate di Matteo Chillo, che con i suoi 12 punti va in doppia cifra per la terza volta in stagione e quinta da quando gioca in Serie A.

