Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Ragusa-Bologna è il piatto forte del weekend

Si disputa questo fine settimana la quindicesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket, la Serie A1 2020-2021 e occhi puntati su Ragusa, dove domenica va in scena il big match tra il Passalacqua e la Virtus Segafredo Bologna.

Si inizia, però, sabato con due anticipi. A Sassari la Dinamo ospita la San Martino di Lupari, con le ospiti che vogliono dare solidità alla loro posizione nella top 8, mentre le sarde (che comunque hanno due match da recuperare) cercano punti per risalire la classifica e avvicinare, appunto, la zona playoff. A seguire la capofila Umana Reyer Venezia va a far visita a un pericoloso Costa Masnaga, con le padrone di casa che in questa prima parte di stagione hanno alternato ottime prestazioni a passaggi a vuoto e dovranno dare il massimo per fermare le venete.

Domenica, come detto, big match tra Ragusa e Bologna, con le padrone di casa attualmente quarte, ma con due match da recuperare, e le emiliane seconde, ma virtualmente a pari punti con le siciliane al netto dei recuperi. Una sfida interessantissima e che potrà dire molto sui reali valori delle due squadre in ottica playoff. Lo scontro diretto dà una buona chance a Schio per mettere punti in cascina rispetto a una delle due rivali, con le venete chiamate a un comodo match interno contro Battipaglia, ultima e ancora alla ricerca di un successo.

Vuole consolidare il sesto posto la Geas Sesto San Giovanni che ospita un Lucca in crisi e alla ricerca disperata di punti per spostarsi dalla zona bassa della classifica, mentre Campobasso vuole confermarsi squadra da metà classifica ospitando Vigarano. Infine, rinviata la sfida tra Broni ed Empoli per l’indisponibilità del palazzetto.

