L’Italia del basket femminile sta scoprendo una giocatrice dal potenziale grande futuro. E’ Matilde Villa, sedicenne della Limonta Costa Masnaga che sta sorprendendo tutti in Serie A1: un gruppo giovane, ma che viaggia costantemente nella lotta per le posizioni dalla quinta all’ottava, dietro il quartetto delle grandi che ha ormai preso il largo. Accanto alla realizzatrice e trascinatrice del club biancorosso, però, ci sono tanti altri lati da scoprire. Una parte di essi si trovano nell’intervista video qui proposta.

Sulla prestazione da 36 punti contro Sassari con relative attenzioni: “Non me le aspettavo, Instagram a un certo punto stava per scoppiare, sono arrivate tantissime richieste, però hanno fatto molto piacere. Ovviamente c’era anche una parte che ha messo un po’ di pressione, però mi ha dato lo stimolo per continuare a fare meglio“.

Sulle ambizioni attuali di Costa Masnaga: “A inizio stagione pensavamo alla salvezza, adesso più ai playoff e penso che continueremo su questa strada sperando di arrivarci“.

Sul gioco: “Devo migliorare sul playmaking, organizzare la squadra, vedere il gioco, parlare in campo. Dove mi sento un po’ più forte è nelle soluzioni a canestro, ma anche lì devo migliorare perché contro Ragusa e Schio ci sono pivot alte e forti, e adesso mi stanno cercando di sfidare al tiro da tre, che non è la mia arma principale“.

Sul rapporto con sua sorella Eleonora, anche lei in prima squadra: “Il rapporto tra me e Ele è molto bello anche perché stiamo insieme tutto il tempo. Lei c’è sempre per me e io ci sono sempre per lei. Penso che questo rapporto che abbiamo si veda anche in campo, perché quando c’è lei sul parquet mi sento molto più serena. Siamo fortunate ad allenarci perché molti miei coetanei e amici non possono“.

L’idolo cestistico: “Steph Curry. A me piace un sacco come gioca, come tratta la palla, come tira, a me trasmette il divertimento e la spensieratezza, che penso che siano le caratteristiche che più mi piacciono di un giocatore. Poi lui è illegale…” (ride, ndr).

Sulla maglia azzurra legata alle manifestazioni giovanili dell’estate 2021: “Spero che la situazione Covid possa migliorare. La maglia della Nazionale è un sogno di tutti, a me piacerebbe indossarla di nuovo perché rappresentare la Nazionale italiana è motivo di soddisfazione e soprattutto ti fa dare il meglio di te in campo. Lo spero con tutto il mio cuore“.

Sulla doppia vita studio-sport: “La scuola è sempre stata importante per me e per i miei genitori. Penso che continuerò gli studi, e questo sarà molto importante. Ovviamente il basket ci sarà, perché è una parte essenziale di me, e ci sarà sempre spazio nella mia vita. Sono consapevole che il basket femminile non ti possa permettere una vita futura, penso che gli studi saranno molto importanti e li porterò avanti“.

Foto: Alessio Morgese (fotomorale.com)