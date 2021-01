Basket femminile, Eurolega 2020-2021: Schio domina nei quarti centrali e batte Riga

La Beretta Famila Schio torna a vincere in Eurolega 2020-2021 di basket femminile. Il sodalizio nostrano, questa sera, ha battuto le lettoni di Riga con un netto 68-78. La migliore in campo è stata Natalie Achonwa, la quale ha segnato 17 punti e ha raccolto 7 rimbalzi. Con questo successo Schio, ora, ha un record di 2-3 nel girone C e si giocherà il passaggio alla fase successiva con la Spar Girona.

Il match è iniziato nel segno dell’equilibrio, tanto che il primo quarto è finito in perfetta parità. Nella seconda frazione di gioco, però, Riga ha fallito molte triple aperte, mentre Anchowa e Gruda hanno iniziato ad entrare in ritmo e hanno permesso alle venete di piazzare il primo vero allungo della sfida.

Schio è andata al riposo lungo sopra di dodici punti e nel terzo quarto ha continuato a martellare, trovando un buon contributo anche da parte di Harmon. Dopo trenta minuti di gioco, il tabellone diceva 46-65 in favore del sodalizio veneto. Un distacco troppo ampio per essere recuperato e, infatti, le lettoni, nel quarto periodo, non hanno potuto far altro che limitare i danni.

Foto: Fiba.basketball