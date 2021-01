Basket femminile, Eurocup: la Reyer Venezia domina contro Boom, finisce 118-53!

Tutto facile, nel match d’esordio, per la Reyer Venezia in Eurocup 2020-2021 di pallacanestro femminile. Le lagunari hanno letteralmente travolto le Phantoms Basket Boom, sodalizio belga, con un roboante 53-118. L’incontro si è praticamente deciso già nella prima frazione di gioco, quando le venete hanno schiantato le rivali con un parziale di 11-32 che ha letteralmente tagliato loro le gambe.

Il resto della partita, per la Reyer, è stata pura formalità. Le lagunari hanno continuato a fare a brandelli la difesa di Boom per tutti e quaranta i minuti di gioco, mentre, nella loro metà-campo, hanno concesso pochissimo. Come se non bastasse, infine, Venezia ha chiuso il match con un assurdo parziale di 7-36 nel quarto periodo.

La migliori in campo sono state una Natasha Howard da 23 punti in ventidue minuti di impiego e una Gintare Petronyte che ha realizzato una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi in appena sedici minuti. Tra le italiane, invece, spiccano una Francesca Pan da 14 punti e una Martina Bestagno che ne ha realizzati 13.

Foto: Valerio Origo