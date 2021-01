Continua a vincere l’Olimpia Milano in Eurolega 2020-2021. Il test odierno, contro l’Alba Berlino, era sicuramente meno probante rispetto alle recenti sfide con Real Madrid e Valencia, ma i meneghini hanno sfornato una prova di forza che non può passare inosservata. L’Armani, dopo un primo quarto interlocutorio, ha letteralmente dominato il match, allungando già nel secondo periodo e archiviando facilmente la pratica all’inizio del quarto. Il risultato finale, un perentorio 70-84 in favore del sodalizio del capoluogo lombardo, rispecchia pienamente il gap tra le due squadre in campo.

L’Alba, per la verità, aveva iniziato meglio il match. Merito, soprattutto, di Lammers, molto attivo, che ha segnato sette dei primi dieci punti dei suoi. Il quarto inaugurale è terminato coi padroni di casa avanti 18-13. Dopodiché, però, l’Olimpia si è scatenata e ha preso in mano l’incontro. Datome ha suonato la carica segnando undici punti nei primi cinque minuti della frazione di gioco che precede la pausa lunga e Milano, nel complesso, ha piazzato un parziale di 29-16 che gli ha permesso di andare al riposo in netto vantaggio sul 34-42.

Milano ha saputo tenere a debita distanza l’Alba Berlino durante il terzo periodo. I meneghini, infatti, hanno avuto sempre un vantaggio superiore ai cinque punti e sovente hanno scollinato la doppia cifra. Nel quarto conclusivo, infine, grazie ai soliti Leday e Datome, i meneghini hanno dato il colpo di grazia ai tedeschi, riuscendo a raggiungere financo i sedici punti di margine.

IL TABELLINO DI ALBA BERLINO – OLIMPIA MILANO 70-84 (18-13, 16-29, 22-22, 14-20)

ALBA BERLINO: Lo 8, Siva 8, Mattisseck, Schneider 8, Olinde, Fontecchio 2, Thiemann 2, Granger 16, Sikma 8, Lammers 18

OLIMPIA MILANO: Punter 14, Leday 16, Moretti, Moraschini 3, Roll 8, Rodriguez 4, Tarczewski 2, Biligha 2, Delaney 5, Brooks 2, Hines 13, Datome 14

Credit: Ciamillo