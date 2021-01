Basket, Eurocup 2020-2021: Trento va in trasferta a Belgrado per il primo match delle top-16

L’Aquila Trento inizierà domani, alle 20.30, le top-16 di Eurocup 2020-2021 con la difficile trasferta di Belgrado, ove affronterà il Partizan. I dolomitici sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa e ormai non vincono da un mese esatto. Per questo motivo, i favori del pronostico sono tutti dalla parte dello storico sodalizio della capitale serba.

Anche il Partizan, però, al momento non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante, seppur nelle ultime uscite abbia palesato dei miglioramenti rispetto a inizio annata. I serbi si sono qualificati solamente come quarti del girone A, preceduti da Badalona, Unics e Bourg en Bresse, mentre in ABA Liga hanno conquistato solo sette dei quattoridici incontri disputati e sono ben lontani dalla vetta della graduatoria occupata, attualmente, dal Mornar Bar.

Se Trento fosse la squadra ammirata a inizio stagione, avrebbe più di qualche chance contro questo opaco Partizan Belgrado che, data l’assenza di pubblico, non può contare sul suo tradizionale fattore campo. Con la condizione palesata da metà novembre in poi, però, per i dolomitici questa sfida si prospetta quantomai ostica e ci sarà bisogno di un netto cambio di passo, rispetto alle ultime uscite, per riuscire a contendere il successo ai padroni di casa.

Credit: Ciamillo