Basket, EuroCup 2020-2021: Milos Teodosic nominato MVP della Regular Season

Euroleague Basketball ha premiato Milos Teodosic come MVP della stagione regolare dell’EuroCup 2020-2021 di pallacanestro maschile. Il playmaker serbo della Virtus Bologna si è reso protagonista di un ottimo avvio di stagione specialmente in campo europeo, trascinando le Vu Nere al primato del gruppo C con un fantastico record di 10 vittorie e nessuna sconfitta. La compagine bianconera è ancora imbattuta quest’anno in EuroCup (vanta il miglior bilancio assoluto della manifestazione), dopo aver sconfitto tra le altre nel proprio raggruppamento i russi del Lokomotiv Kuban, i francesi del Monaco e gli spagnoli del MoraBanc Andorra.

Teodosic, in meno di 25 minuti a partita, ha messo a referto una media di 14,6 punti, 6,4 assist e 4,9 falli subiti per incontro. Da segnalare la miglior prestazione del fenomenale giocatore serbo, capace di ottenere la bellezza di 29 punti e 5 assist in occasione della fondamentale vittoria in trasferta della Segafredo in Russia contro il Lokomotiv Kuban. Il 33enne nativo di Valjevo, inserito l’anno scorso nel miglior quintetto del decennio in Eurolega, punta adesso a vincere per la prima volta in carriera l’EuroCup dopo aver trionfato nella massima competizione continentale con il Cska Mosca nel 2016.

Credit: Ciamillo