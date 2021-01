Basket: Ethan Happ alla Dinamo Sassari. Il centro lascia la Fortitudo Bologna

Ethan Happ è ufficialmente un nuovo giocatore del Banco di Sardegna Sassari. Sono arrivati infatti a breve distanza i due distinti comunicati che ne certificano l’approdo in terra sarda: l’uno di rescissione con la Fortitudo Bologna, l’altro di accordo raggiunto con la Dinamo di Gianmarco Pozzecco.

Il centro del Michigan, classe 1996, fino a questo momento aveva messo a referto 13.9 punti e 9 rimbalzi in Serie A con la Effe, dov’era stato frenato anche da qualche problema fisico (a un gomito, per l’esattezza). Prodotto di Wisconsin, vincitore dei premi NCAA dedicati a Kareem Abdul-Jabbar e a Pete Newell relativi ai migliori centri del campionato universitario americano, all’approdo in Europa non ha trovato spazio all’Olympiacos, ed è per questo che è arrivato a Cremona, spostando immediatamente gli equilibri. Al momento dell’interruzione della Serie A viaggiava a 18 punti e 9 rimbalzi di media.

Dopo il successo delle visite mediche della settimana scorsa, Happ potrebbe debuttare, per uno strano scherzo del destino, proprio contro la sua ex squadra il prossimo 7 febbraio (il 31 gennaio c’è il turno di riposo per la Dinamo, complice il ritiro dal campionato della Virtus Roma).

Happ va a formare con Miro Bilan quella che, potenzialmente, può essere una coppia di centri difficilmente eguagliabile per il nostro massimo campionato, stante anche il rendimento da MVP del croato.

