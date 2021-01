Ritorno in Serie A per Dominique Sutton. L’ala di Durham, North Carolina, firma infatti fino al termine della stagione con l’Unahotels Reggio Emilia, andando così a indossare la sua terza maglia italiana dopo quelle di Trento e di Brindisi.

Sutton, negli ultimi mesi, era finito all’Al-Ahli Manama, in Bahrein, dove aveva aiutato il suo club a vincere il titolo. Tante le sue esperienze in Europa (Grecia, Germania, Lituania, Francia e Spagna). Con la maglia di Trento ha raggiunto la semifinale di EuroCup nella stagione 2015-2016, prima di tornare in quella del 2017-2018, caratterizzata dalla finale scudetto da parte dell’Aquila Basket allora allenata da Maurizio Buscaglia.

La stagione a Brindisi, interrotta dal Covid-19, lo ha visto protagonista solo in parte, per otto gare, in cui ha viaggiato a 7.1 punti e 5.6 assist di media, parlando di solo campionato. Con l’Happy Casa ha raggiunto inoltre la finale di Coppa Italia, persa contro l’Umana Reyer Venezia.

Reggio Emilia ha di recente subito la tegola legata all’infortunio di Justin Johnson, che ha rimediato una lesione di terzo grado al muscolo flessore semimembranoso della gamba destra, il che lo costringerà a restare lontano dal parquet almeno per sei settimane.

Credit: Ciamillo