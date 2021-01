Basket, Champions League 2021: la Dinamo Sassari vola a Tenerife per staccare il pass per gli ottavi

Obiettivo ottavi di finale: questa è la missione della Dinamo Sassari in merito alla trasferta di domani sera sul campo dell’Iberostar Tenerife, incontro valido per la quinta giornata della Basketball Champions League 2020-2021.

Dopo aver messo in cassaforte la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia con il successo di domenica contro Reggio Emilia (il quinto nelle ultime sei partite di campionato), il Banco di Sardegna è desideroso di fare due su due e centrare il pass per la fase successiva di Champions League con due giornate di anticipo. Per farlo “basterà” battere il Tenerife, squadra che condivide con i sardi il primato nel girone A della competizione targata FIBA Europe. I due team possono vantare lo stesso bilancio dopo i primi quattro round: tre vittorie e una sola sconfitta, record con il quale comandano su Galatasaray e Bakken Bears (entrambe a 1-3).

La squadra di Gianmarco Pozzecco avrebbe potuto avere un ruolino di marcia immacolato (con annesso biglietto per gli ottavi) se non si fosse fatta sorprendere dai danesi nell’ultima partita disputata (lo scorso 16 dicembre), mettendo così a rischio una qualificazione che sembrava già acquisita. All’andata i sardi riuscirono ad avere la meglio sull’Iberostar Tenerife con il punteggio di 92-72: fu una grande prova di squadra per la Dinamo, che mandò in doppia cifra ben sette giocatori e mise in mostra uno Spissu scintillante da 14 punti e addirittura 15 assist. Ad ogni modo, il Tenerife è un sodalizio molto temibile (secondo in Liga ACB in compagnia del Barcellona e alle spalle del solo Real Madrid) e la trasferta nelle Canarie è destinata ad essere tutta un’altra storia.

Credit: Ciamillo