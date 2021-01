Basket, Champions League 2021: la Fortitudo cade ancora, vince il Pinar Karsiyaka

Quinta sconfitta in altrettante partite per la Fortitudo Bologna nella Champions League di basket 2020-2021 e vittoria, dunque, per il Pinar Karsiyaka che, così, fa un passo importante verso il passaggio del turno.

Grande equilibrio nei primi 10 minuti all’Unipol Arena, con il Pinar Karsiyaka che prova a scappare via in un paio di occasioni, ma reagisce bene la Fortitudo che risponde colpo su colpo. Show di Raymar Morgan per gli ospiti, che con un 4/4 dal campo, compresa una tripla, mette in difficoltà la squadra di Bologna, che però risponde con 5 punti di Fantinelli e Hunt che portano al primo stop con le squadre sul 20 pari.

La musica cambia nel secondo quarto. Dopo la tripla di Totè, infatti, gli ospiti si riportano avanti e, a quel punto, le triple di Birsen ed Henry danno il +7 al Pinar Karsiyaka, primo vero break della partita. Il parziale si allunga sul 12-0 prima che la Fortitudo trovi di nuovo la via del canestro. Bologna prova ad accorciare il distacco con due canestri di Fantinelli, ma reagiscono subito gli ospiti che vanno al riposo avanti 45-32 grazie all’ennesima tripla, questa volta di Morgan, proprio allo scadere.

Non migliorano le cose per la Fortitudo a inizio ripresa, con i padroni di casa che commettono troppi errori, perdono palloni e nonostante anche gli ospiti abbiano abbassate nettamente le percentuali non riescono a ricucire il distacco e, anzi, è il Pinar Karsiyaka ad allungare. Nella seconda metà del quarto, però, gli ospiti diventano più fallosi, concedono diversi tiri dalla lunetta e la Fortitudo riesce a ritornare a -11 chiudendo il quarto sul 46-57.

Difficile la rimonta per gli emiliani, anche perché il Pinar Karsiyaka non sbaglia molto e ha in Raymar Morgan un cecchino micidiale che tiene i padroni di casa a distanza. I bolognesi provano ad accorciare il gap, ma non riescono mai a riportarsi in singola cifra e, così, alla fine arriva il 65-78 finale che premia gli ospiti, ormai a un passo dal superare il turno, mentre per la Fortitudo arriva la quinta sconfitta consecutiva.

Credits: Ciamillo