La cestita, classe ’93, è reduce da settimane decisamente movimentate: fresco è infatti l’annuncio del suo approdo alla Allianz Geas, la squadra di Sesto San Giovanni che allargato il roster grazie alla play azzurra. Così Caterina commenta questo passaggio: “E’ un nuovo capitolo, e sono molto felice. Star fuori e stare senza una squadra per un atleta è una cosa molto triste. Sono contenta di essere arrivata qui, ho trovato un ambiente così professionale e sono molto contenta. Ho iniziato gli allenamenti di contatto da pochi giorni – continua – non vedo l’ora di giocare, solo l’aver percepito l’adrenalina del gioco è stata una grande emozione. Ci tengo a confrontarmi con Cinzia Zanotti, sono contenta di essere allenata da lei. La mia situazione non è stata facile, cercavo una squadra che non avesse necessariamente bisogno di me. E come mi ha detto Cinzia, il mio arrivo non era previsto. Per questo, sono tranquilla per fare un rientro graduale”.

Di questo, del suo infortunio, delle rivali che teme di più, dell’emozione della partecipazione agli Europei del 2019 e di molto altro, nella video intervista integrale.

