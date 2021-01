Australian Open 2021, le teste di serie delle qualificazioni. Ci sono anche Lorenzo Musetti e Sara Errani

Gli Australian Open incominceranno l’8 febbraio sul cemento di Melbourne, ma le qualificazioni andranno in scena ben prima e in una località differente. Sono le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Gli ultimi posti per il tabellone principale del primo Slam della stagione (16 per sesso) verranno messi in palio dal 10 al 13 gennaio in due sedi diverse: gli uomini scenderanno in campo a Doha (Qatar), mentre le donne si daranno battaglia a Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Buone notizie per gli italiani. Lorenzo Musetti, Federico Gaio e Paolo Lorenzi saranno teste di serie nel sorteggio in programma il 9 gennaio: Musetti, in grandissima ascesa e grande promessa del tennis azzurro, è numero 15 mentre Gaio è 23 e il veterano Lorenzi è 32. Sul fronte femminile, invece, il vantaggio della testa di serie sorride a Sara Errani (19) ed Elisabetta Cocciaretto (20).

Cercheranno tutti di accedere al tabellone principale degli Australian Open, a cui sono già ammessi 11 azzurri: 8 uomini (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager) e 3 donne (Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini).

TESTE DI SERIE QUALIFICAZIONI MASCHILI AUSTALIAN OPEN:

1 Ilya Ivashka

2 Gregoire Barrere

3 Hugo Dellien

4 Aslan Karatsev

5 Denis Kudla

6 Daniel Elahi Galan

7 Thiago Seyboth Wild

8 Taro Daniel

9 Sebastian Korda

10 Damir Dzumhur

11 Antoine Hoang

12 Evgeny Donskoy

13 Facundo Bagnis

14 Cedrik-Marcel Stebe

15 Lorenzo Musetti

16 Prajnesh Gunneswaran

17 Daniel Altmaier

18 Jozef Kovalik

19 Jason Jung

20 Go Soeda

21 Henri Laaksonen

22 Leonardo Mayer

23 Federico Gaio

24 Nikola Milojevic

25 Francisco Cerundolo

26 Oscar Otte

27 Carlos Alcaraz

28 Danilo Petrovic

29 Carlos Taberner

30 Jurij Rodionov

31 Peter Gojowczyk

32 Paolo Lorenzi

TESTE DI SERIE QUALIFICAZIONI FEMMINILI AUSTALIAN OPEN:

1) Aliona Bolsova

2) Kaja Juvan

3) Océane Dodin

4) Greet Minnen

5) Anna-Lena Friedsam

6) Katarzyna Kawa

7) Anna Kalinskaya

8) Tímea Babos

9) Stefanie Vögele

10) Katarina Zavatska

11) Irina Bara

12) Tereza Martincová

13) Caty McNally

14) Ysaline Bonaventure

15) Vitalia Diatchenko

16) Margarita Gasparyan

17) Liudmila Samsonova

18) Mayar Sherif

19) Sara Errani

20) Elisabetta Cocciaretto

21) Catherine Bellis

22) Olga Govortsova

23) Anna Karolína Schmiedlová

24) Tsvetana Pironkova

25) Mihaela Buzărnescu

26) Viktorija Golubic

27) Viktoriya Tomova

28) Eugenie Bouchard

29) Renata Zarazúa

30) Francesca Di Lorenzo

31) Monica Niculescu

32) Natalia Vikhlyantseva

