Australian Open 2021, Alejandro Davidovich Fokina e Madison Keys positivi al Coronavirus non saranno a Melbourne

Dopo le notizie riguardanti Andy Murray, i casi positivi al Coronavirus nel tennis aumentano. Altre vittime in questo contesto pandemico sono il giocatore spagnolo (n.53 ATP) Alejandro Davidovich Fokina e l’americana Madison Keys (n.16 del mondo). Entrambi i tennisti, per i protocolli estremamente restrittivi imposti da Tennis Australia, non potranno recarsi a Melbourne e disputare gli Australian Open, in programma dall’8 al 21 febbraio.

Per questo motivo, Davidovich Fokina potrebbe prendere parte a un Challenger francese a Quimper, dall’1 al 7 febbraio, con la speranza di negativizzarsi nel più breve tempo possibile. Da segnalare inoltre la positività del suo allenatore Jorge Aguirre. Niente da fare anche per Keys che con una breve nota sui social ha voluto informare tutti del suo stato di salute: “Volevo comunicarvi la mia positività al Covid-19 prima di intraprendere il viaggio per l’Australia. Sono molto dispiaciuta di non poter giocare a Melbourne, dopo aver lavorato sodo nella off-season. Ora sono in auto-isolamento e continuerò a seguire tutte le precauzioni necessarie. Non vedo l’ora di tornare a giocare nei prossimi mesi. Grazie del supporto“.

