Signore e signori, si è pronti ad andare in scena. Prosegue velocemente il conto alla rovescia verso quel che sarà nel mondo del tennis. I primi vagiti del 2021 saranno rappresentati, in ambito maschile, dai due ATP di Antalya (Turchia) e di Delray Beach (Stati Uniti) (7-13 gennaio).

Sul cemento della Florida il roster dei partecipanti è di primo ordine. A guidare le fila della entry-list c’è il canadese Milos Raonic, attuale n.14 del mondo. Il nordamericano è reduce da un 2020 nel quale l’acuto è mancato, ricordando la finale nel del Masters 1000 di Cincinnati “trasposto a New York”, i quarti negli Australian Open, le semifinali a Parigi-Bercy (Francia), a San Pietroburgo (Russia) e proprio a Delray Beach. Pertanto, Raonic punta a iniziare l’anno con un successo e a porre fine al digiuno.

Il canadese, però, dovrà guardarsi da giocatori insidiosi come il cileno Christian Garin, il francese Adrian Mannarino e soprattutto l’americano Reilly Opelka, capace di sconfiggere l’anno scorso in semi proprio Milos e vincendo il torneo, battendo nell’atto conclusivo il giapponese Nishioka. Da non sottovalutare poi l’altro canadese Vasek Pospisil, che ha concluso il 2020 con la finale raggiunta a Sofia (Bulgaria), sconfitto poi dal nostro Jannik Sinner. Giova ricordare che non risponderà all’appello l’ex n.1 del mondo Andy Murray, a cui era stata concessa una wild card. Lo scozzese, infatti, ha deciso di rinunciare per non avere delle complicanze legate alla partenza per Melbourne (sede degli Australian Open).

In casa Italia, l’unico rappresentante sarà il n.100 ATP Gianluca Mager. Il ligure, contrariamente a quanto fatto da gran parte dei giocatori italiani che esordiranno ad Antalya, ha scelto di iniziare sull’hard americano, lui che nel 2020 si era tolto la soddisfazione di raggiungere la prima finale in carriera di un ATP a Rio de Janeiro (Brasile), battendo nel proprio percorso anche un giocatore del calibro di Dominic Thiem, ma poi ha fatto un po’ fatica a ritrovarsi dopo la sospensione per il Covid-19.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events