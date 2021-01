Atp Antalya 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming. In campo Stefano Travaglia

Giorno di ottavi di finale nell’ATP di Antalya (Turchia), torneo che ha dato il via al circuito internazionale del tennis maschile. Sul cemento turco quattro gli incontri in programma e tra i giocatori protagonisti vi sarà un italiano.

Ci si riferisce a Stefano Travaglia che affronterà il talentuoso finlandese Emil Ruusuvuori (n.87 del ranking). Una sfida non semplice per l’azzurro, al cospetto di un rivale che su questa superficie si trova a proprio agio e probabilmente vale qualcosa di più della classifica che ha adesso. Servirà esprimere un tennis continuo e senza errori per avere la meglio. Travaglia sarà in campo alle 9.30 (circa).

Per quanto concerne gli altri match, l’australiano Alex de Minaur (n.23 del mondo) affronterà il bulgaro Adrian Andreev (n.564 ATP), godendo dei favori del pronostico, stesso discorso per il georgiano Adrian Basilashvili (n.40 del ranking) che affronterà il n.309 del ranking Altug Celikbilek e poi a chiosa la testa di serie n.2 David Goffin giocherà contro lo spagnolo di origini austriache (n.253 ATP) Nicola Kuhn.

IL PROGRAMMA DELL’ATP DI ANTALYA (9 GENNAIO)

I match odierni non godranno di alcuna copertura televisiva e streaming. OA Sport vi darà conto dei risultati. Di seguito il programma:

08.00 A. Andreev (Bul) vs de Minaur (Aus)

09.30 N. Basilashvili (Geo) vs A. Celikbilek (Tur)

09.30 S. Travaglia (Ita) vs E. Ruusuvuori (Fin)

11.00 D. Goffin (Bel) vs N. Kuhn (Esp)

Foto: LaPresse