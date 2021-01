Atletica, parte la stagione indoor: tanti italiani in gara nel weekend, Eleonora Giorgi nella 35 km di marcia

Nel weekend incomincerà definitivamente la stagione indoor di atletica leggera. Si riparte con le gare al coperto, la speranza è che l’emergenza sanitaria non comprometta totalmente gli eventi invernali e che la marcia verso gli Europei di marzo sia il più lineare possibile. A livello internazionale è prevista la prima tappa della American Track League a Fayeteville (USA), il 24 gennaio andrà dunque in scena questo evento di categoria silver del World Indoor Tour, a cui non parteciperanno moltissimi big a causa della pandemia che limita i viaggi verso gli States. Bisognerà aspettare poi il 29 gennaio per un evento di categoria gold a Karlsruhe (Germania), in quell’occasione ne vedremo sicuramente delle belle.

Piatto interessante in Italia. Ad Ancona c’è attesa per l’esordio stagionale nel salto in lungo di Filippo Randazzo e Andrew Howe, mentre Daniele Greco, Simone Forte, Tobia Bocchi si cimenteranno nel salto triplo. Sempre nell’impianto marchigiano spazio anche a Laura Strati ed Elisa Naldi nel lungo. Larissa Iapichino farà il suo esordio soltanto il 6-7 febbraio ai Campionati Italiani juniores/promesse. Le velociste saranno invece impegnate a Padova: Irene Siragusa, Johanelis Herrera e Vittoria Fontana correranno i 60 metri, distanza in cui vedremo all’opera anche Luca Lai ma ad Ancona. Assolutamente da non perdere Eleonora Giorgi, che correrà i 35 km di marcia ai Campionati Italiani di specialità in programma sabato mattina a Ostia: il bronzo mondiale dei 50 km si rimette in gioco dopo un anno di inattività (non per colpa sua ovviamente).

Foto: COLOMBO/FIDAL