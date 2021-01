Nuovo appuntamento con Sail2U, il programma dedicato alla vela a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. In questi giorni in cui l’attenzione è rivolta alla Coppa America 2021, ad intervenire in trasmissione è stato Andrea Zugna, l’analista performance delle barche che ci aiuta a scoprire a cosa può aspirare Luna Rossa in questa edizione.

“Luna Rossa è forte in certe condizioni e meno in altre. Le regate si sono decise più sulla parte velistica che sulla velocità di barca – commenta Andrea – Noi stiamo cercando di coprire un range di vento maggiore”.

“Quello che mi ha colpito molto dalla MotoGP alla Coppa America – (Zugna lavora anche per Honda Racing Corporation in MotoGP, ndr) – è il fatto che sei costantemente in una fase di sviluppo. La barca cresce giorno per giorno, e tantissimo. Mentre in MotoGP i grossi passi li fai in inverno e cerchi di fare piccole modifiche. Abbiamo tutti i dipartimenti al lavoro per fare piccoli passi e guadagnare decimi di nodo da una parte o dall’altra”.

Foto: Luna Rossa Press