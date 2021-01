L’attesa spasmodica sta ormai per finire, la America’s Cup 2021 è dietro l’angolo. Il trofeo sportivo più antico al mondo verrà messo in palio a marzo, ma venerdì 15 gennaio incomincerà la Prada Cup, ovvero la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della Coppa dalle 100 Ghinee. Luna Rossa, i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic si fronteggeranno nella baia di Auckland: in palio il diritto di poter affrontare i kiwi nelle regate che assegneranno la ribattezzata “vecchia brocca”.

Si tratta di uno dei trofei più prestigiosi e ambiti, una kermesse che fa sognare non soltanto gli appassionati di vela ma anche chi si avvicina a questa disciplina soltanto in concomitanza con i grandi appuntamenti. In acqua vedremo all’opera delle barche caratterizzate da tecnologiche futuristiche, tra cui i tanti chiacchierati foil che permetteranno di danzare sull’acqua. Sembra infatti che gli AC75 voleranno sull’oceano.

Ma a che velocità si viaggia in America’s Cup? Si parla di boline con velocità sull’acqua a 33-34 nodi e Vmg (velocità di avanzamento ideale verso la boa) di 27-28 nodi, praticamente tre volte la velocità del vento che soffia in quella zona. I lati di poppa vengono affrontati con punte di 49 nodi, come si è visto durante le regate pre-natalizie (probabilmente si supereranno i 50 alla prima regata con venti al limite massimo del consentito).

Cosa sono i nodi? L’unità di misura della velocità quando si è in ambiente marino. La possiamo convertire in km/h, giusto per essere compresi anche da chi è poco avvezzo alla vela e rendere un’idea della velocità di queste imbarcazioni: 1 nodo equivale a 1,852 km/h. Dunque i 50 nodi citati equivalgono a ben 92,6 km/h. Molto probabilmente si andrà a rasentare i 100 km orari tra Prada Cup e America’s Cup, se ovviamente il vento lo consentirà. Queste barche sono semplicemente spaziali, ma hanno bisogno di abbastanza vento per muoversi a gran velocità: sotto gli 8 nodi iniziano a fare davvero molta fatica.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa