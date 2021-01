Luna Rossa si sta caricando per essere grande protagonista nella Prada Cup che scatterà venerdì 15 gennaio nella baia di Auckland. L’imbarcazione italiana si prepara ad affrontare i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic, l’obiettivo è ovviamente quello di conquistare la competizione per poi assicurarsi il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il sodalizio tricolore è pienamente in lizza per alzare al cielo la vecchia brocca, ma servirà davvero un’impresa contro i kiwi, padroni di casa e detentori del titolo. Luna Rossa, ammesso e non concesso che riesca a sconfiggere Ineos e American Magic, sarà poi chiamata a un’impresa fantasmagorica contro Team New Zealand, un vero e proprio tabù per il team presieduto da Patrizio Bertelli.

Luna Rossa ha disputato la America’s Cup in quattro occasioni. Nel 2000 si impose nella Louis Vuitton Cup (l’equivalente dell’attuale Prada Cup) e andrò a sfidare proprio Team New Zealand per la America’s Cup. Black Magic, con Russell Coutts al timone, vinse con un sonoro 5-0. Nel 2003 ci riprova, ma non arriva nemmeno alla finale della Louis Vuitton Cup. Nel 2007 lo scafo italiana giunge alla finale della Louis Vuitton Cup in quel di Valencia e si trova di fronte proprio Team New Zealand. Il sogno è quello di riscattare la batosta di cinque anni prima, ma i kiwi di Dean Barker sono imbattibili e trionfano ancora una volta (altro 5-0). La musica non cambiò nella Louis Vuitton Cup 2013: 4-0 in favore dei neozelandesi durante il round robin, 7-1 per i kiwi durante la finale vera e propria. Il tabù verrà sfatato ad Auckland? Luna Rossa è agguerrita più che mai.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa