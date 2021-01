La America’s Cup è il trofeo sportivo più antico al mondo ed è un concentrato di storia e di tradizione, ma è sempre al passo con i tempi e non smette mai di rinnovarsi. Stiamo parlando di una delle competizioni più avvincenti e appassionati, capace di destare l’interesse di milioni di persone, anche di chi non è un assiduo appassionato di vela. L’interesse mediatico attorno a questo evento è enorme ed è proprio per questo motivo che le aziende fanno a gara per essere sponsor delle imbarcazioni che scendono in acqua. La visibilità è enorme e gli investimenti sono milionari, i partner dei vari Yacht Club sono soprattutto multizionali e aziende di primissimo piano nel loro settore a livello globale.

Basta leggere la lista degli sponsor per farci un’idea. Luna Rossa è supportata da Prada e Pirelli, ovvero due eccellenze rispettivamente nel settore della moda e degli pneumatici con il ruolo, per l’occasione, di co-title sponsor. L’imbarcazione italiana ha alle spalle anche Panerai nella veste di sponsor ufficiale. Il team nostrano sogna l’impresa, punta a vincere la Prada Cup per poi sfidare Team New Zealand per la conquista della vecchia brocca. I campioni in carica, padroni di casa ad Auckland, possono fare affidamento su grossissimi nomi tra cui Fly Emirates, Omega, Toyota, HP, McDonald’s: nomi pesantissimi che assicurano cifre di lusso ai detentori della Coppa dalle 100 Ghinee.

A sfidare Luna Rossa nella Prada Cup saranno i britannici di Ineos Uk (il colosso della chimica è il title partner) e gli statunitensi di American Magic (supportati soprattutto da Airbus, TSI, BMW, Parker, Helly Hansen). Di seguito la lista degli sponsor delle imbarcazioni che parteciperanno alla Prada Cup e alla America’s Cup.

SPONSOR BARCHE AMERICA’S CUP 2021:

LUNA ROSSA:

Co-Title sponsor: Prada, Pirelli

Sponsor ufficiale: Panerai

Partner tecnico: The Woolmark Company

Sparkling Partner: Cantine Ferrari Trento

Creative Partner: M&C Saatchi

Sustainability Partner: One Ocean

Official Suppliers: Pardo Yachts, Mercury, Fujitsu, TechnoGym, Esteco, Altair, Garmin, Commscope Ruckus, Mustang Survival, Wartsila Teorema, Microsoft, Mitsubishi Electic, Promo, Dainese, Parmigiano Reggiano

TEAM NEW ZEALAND:

Sponsors: Emirates, Omega, Toyota, Spark, Genesis, Steinlager, HP, Sky City, TVNZ, McDonald’s, TheMarket.com

Exclusive suppliers: Maersik, ITM, Sail Racing, Brancott Estate, Bell Gully, Kiwi bank, JCDecaux

INEOS UK:

Title partner: Ineos

Main partners: Belstaff, Grenadier, Mercedes-AMG Petronas F1

Official partners: Amazon Web Services, Coderus, Great Campaign, Henri Llyod, KXLife, Nyetimber, Renishaw, Siemens, SIS

Official suppliers: B&G, ELG Carbon Fibre Ltd, Garmin, HAAS, Harken, Hover, La Marzocco, Marlow, Nortek, Paperrcast, PFK FrancisClark, Pro-Bolt, Spinlock, TechnoGym, Winchester Coffee Roasters

AMERICAN MAGIC:

Partners: Airbus, TSI

Sponsors: Helly Hansen, Parker, BMW, Quantum Sails

Foto: ufficio stampa Luna Rossa