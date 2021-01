E’ tutto pronto per l’inizio della Prada Cup che decreterà l’equipaggio che sfiderà il defender Team New Zealand per la vittoria dell’America’s Cup 2021. Oltre al Challenger neozelandese in corsa per il trofeo più antico del mondo anche Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Team UK e American Magic.

Luna Rossa sarà guidata da Max Sirena, skipper e Team Director, che potrà contare sulla coppia di timonieri composta da James Spithill e Francesco Bruni. Il primo ha vinto per ben due volte l’America’s Cup: nel 2010 con Bmw Oracle Racing e con lo stesso equipaggio anche nel 2013, compiendo la più grande rimonta della storia della Coppa, passando da 8-1 a 8-9 nelle finali di San Francisco contro team New Zealand. Spithill detiene il record di più giovane timoniere della storia dell’America’s Cup, ha preso parte per la prima volta alla manifestazione più importante nel mondo della vela a soli 21 anni nel 2000 con Young Australia. Per lui si tratta della settima partecipazione all’America’s Cup, la seconda con Luna Rossa. Bruni ha corso con l’equipaggio italiano alla Louis Vuitton Cup del 2003 e 2007. Ha guidato il team Azzurra durante il Louis Vuitton Trophy del 2009 e 2010 , prima di tornare con Luna Rossa per le America’s Cup World Series del 2011 e la Louis Vuitton Cup del 2013.

I campioni in carica si affideranno al talento del timoniere Peter Burling. Il 29enne neozelandese è stato alla guida del challenger nel trionfo della Coppa America del 2017, diventando il più giovane skipper della storia ad alzare il trofeo con i suoi 26 anni. Un vero e proprio talento del mare che nel suo palmares può vantare un argento nella classe 49er alle Olimpiadi di Londra del 2012 e un oro nella stessa gara alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 dove è stato anche portabandiera insieme a Blair Tuke. Nella classe 49er è salito per ben sei volte sul tetto del mondo. Burling è stato nominato World Sailor of the Year maschile agli ISAF World Sailor of the Year Awards nel 2017. Lo scorso anno gli è stato consegnato il premio Magnus Olsson per il 2020 “per un contributo indelebile al mondo della vela“. Se Team New Zealand è la favorita per la vittoria dell’America’s Cup 2021 lo deve anche allo straordinario talento del suo timoniere.

Terry Hutchinson sarà lo skipper di American Magic. La sua grande esperienza (si tratta della quinta partecipazione) potrebbe tornare utile alla compagine a stelle e strisce. In carriera ha vinto per ben undici volte il titolo di campione del mondo nelle diverse categorie: Corel 45, J / 24, TP 52, Farr 40 e IMS. Nel 2007 è stato anche il tattico di Team New Zealand.

Benedict Ainslie sarà il timoniere di Ineos Team UK. Il 43enne britannico ha vinto quattro medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi Olimpici nelle categorie Laser e Finn. Proprio sulla scorta di questi risultati è il velista più vincente della storia, l’unico ad aver vinto medaglie in cinque edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Nel 2013 ha trionfato nell’America’s Cup con l’equipaggio di Bmw Oracle Racing.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa