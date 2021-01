Alexander Albon si prepara per una nuova sfida nel DTM

Alexander Albon correrà nel DTM 2021. Il thailandese, impegnato con Red Bull nel Mondiale di F1 2020, intraprende una nuova sfida per il prossimo anno. L’ex compagno di box dell’olandese Max Verstappen gareggerà in alcuni week-end della prestigiosa serie tedesca grazie al supporto della stessa Red Bull.

La compagine austriaca non ha ancora definito con quale marchio correrà nel DTM e quale sarà il sostituto di Albon nei week-end in cui il thailandese sarà impegnato con la massima formula. Oltre ad Albon è stata assicurata la presenza del neozelandese Liam Lawson, membro del vivaio della Red Bull che nel 2020 ha gareggiato in FIA F3.

L’austriaco Helmut Marko ha mostrato la sua soddisfazione ai microfoni del famosa categoria teutonica: “Il DTM è una piattaforma interessante, una sfida per piloti come Alex Albon e Liam Lawson”.

Gli fa eco il connazionale Gerhard Berger che da qualche anno è il responsabile del DTM. L’ex pilota di F1 ha dichiarato: “Alex Albon è un pilota giovane e ambizioso, una risorsa eccellente per il nostro campionato. Rafforzerà ulteriormente l’importanza internazionale del DTM. Il mio obiettivo principale è avere in pista 20 veicoli con almeno cinque marchi, piloti forti e una lotta per il campionato aperto fino a all’ultima gara”.

Per il secondo anno consecutivo in pilota impegnato nel Mondiale di F1 parteciperà nel DTM. L’ultimo in ordine cronologico è il polacco Robert Kubica, alfiere BMW durante la stagione 2020 della prestigiosa serie tedesca.

Foto: LaPresse