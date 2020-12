WTA Awards, Sofia Kenin tennista dell’anno. Iga Swiatek Most Improved Player

Il tennis mondiale tira le somme di questo 2020. La WTA ha annunciato le vincitrici dei premi riguardanti l’anno solare che sta per concludersi. In una stagione fortemente equilibrata e con numerosi scossoni e sorprese, è Sofia Kenin a potersi fregiare del titolo di tennista dell’anno. La statunitense nata in Russia ha fatto esplodere definitivamente il suo talento, portandosi a casa l’Australian Open battendo Ashleigh Barty e Garbine Muguruza ed arrivando in finale al Roland Garros, su quella terra rossa che non aveva mai amato così tanto. La Kenin, ora al quarto posto del ranking mondiale, dà seguito al premio di Most Improved Player conquistato nel 2019 e succede nell’albo d’oro proprio a Barty, battendo le altre due vincitrici degli Slam Iga Swiatek e Naomi Osaka e le vincitrice dei Premier 5 Aryna Sabalenka, Viktoria Azarenka e Simona Halep.

La polacca Swiatek, battuta sul filo di lana per il premio principale, può però consolarsi con il MIP 2020. Il suo anno, culminato con la vittoria al Roland Garros e l’ingresso nella top 20 mondiale (che ha permesso al suo coach Piotr Sierzputowski di vincere il titolo di Coach of the Year), non poteva rimanere a bocca asciutta. Analizzando anche ciò che ha ottenuto Sofia Kenin dopo aver vinto questo premio, Iga può guardare con ottimismo al futuro. Il premio di Newcomer of the year è andato invece all’argentina Nadia Podoroska, semifinalista a Parigi ma comunque autrice di un 2020 positivo, iniziato fuori dai primi 250 posti mondiali e concluso al numero 47 al mondo. La sudamericana di origine ucraina ha battuto, tra le altre, anche la nostra Martina Trevisan.

Il titolo di WTA Comeback Player of the year va invece a Viktoria Azarenka. La bielorussa era tornata in campo già da qualche anno dopo la maternità, ma ha finalmente raggiunto i livelli che aveva mostrato fino al 2016, tornando a disputare una finale Slam a distanza di sette anni dall’ultima volta e tornando a vincere un Premier 5 a Cincinnati. Il doppio femminile dell’anno è andato con enorme merito al duo formato da Timea Babos e Kristina Mladenovic, le quali hanno conquistato due prove Major su tre, mentre Marie Bouzkova si aggiudica il Karen Krantzcke Sportsmanship Award.

Foto: Lapresse