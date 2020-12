Tennis, ITF Dubai: Elisabetta Cocciaretto vince il derby di primo turno con Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto porta a casa il derby di primo turno dell’ITF W100+H di Dubai, battendo in tre set Jasmine Paolini: il 5-7 6-2 7-5 arriva dopo 2 ore e 48 minuti di gioco. La marchigiana, che arriva dalle qualificazioni, affronterà ora la veterana rumena Sorana Cirstea, vincitrice con un netto 6-2 6-1 sulla numero 4 del seeding, la russa Anna Blinkova, in questo che è un torneo che, per essere ITF, non va molto lontano, per forza di gioco, da quelli che si chiameranno WTA 250 (ex International) dal 2021.

Il primo set è già piuttosto lottato nelle fasi iniziali: terzo game lungo con palla break Cocciaretto e risolto da Paolini dopo 12 punti. Non molti minuti dopo è la marchigiana a togliere la battuta alla toscana a 15, ma quel quinto game è seguito da un ottavo ceduto a zero. Arriva una sequenza di tre break consecutivi, e dalla fine del decimo gioco una sequenza di 11 punti consecutivi di Paolini chiude il parziale per 7-5 in suo favore.

Le fasi iniziali del set successivo non mostrano esattamente stabilità al servizio da una parte e dall’altra: per cinque volte consecutive, di cui una in un game lottato, il terzo, le due si strappano la battuta a vicenda fino al 3-2 Cocciaretto. A quel punto la marchigiana, nonostante una palla del 3-3 Paolini, se ne va vincendo tre giochi di fila ai vantaggi e portando la questione al terzo parziale.

Anche in questo caso la lotta è particolarmente aspra: Cocciaretto sale sul 2-0, viene ripresa con break a zero e di lì nasce un’altra battaglia di quattro servizi tolti in fila, dopo i quali però la marchigiana si trova a salire sul 5-3. Sul 5-4, però, non riesce a servire per chiudere, arrivando al massimo a due punti dal match. Il break a 30 subito finisce restituito immediatamente, e così la più giovane delle due azzurre sale sul 6-5. Prima va sotto 0-40, poi deve fronteggiare un’altra palla del tie-break, quindi vince gli ultimi tre punti (il penultimo con un ace) e riesce ad andare al secondo turno. Dato particolare: i punti vinti sulla prima non sono stati il forte di entrambe (sotto il 50%), pur con delle percentuali di prime in campo non brutte (68%-63%).

