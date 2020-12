Volley, SuperLega: Modena travolge Ravenna nell’anticipo. Rinviate Vibo-Milano e Monza-Verona

Modena ha sconfitto Ravenna per 3-0 (25-21; 25-15; 25-12) nell’anticipo della 14ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini sono finalmente tornati alla vittoria dopo ben quattro sconfitte consecutive e, pian piano, provano a uscire da un momento di crisi nera. I ragazzi di coach Andrea Giani conquistano un successo prezioso tra le mura amiche del PalaPanini e si lanciano con ottimismo verso la prima “bolla” di Champions League: da martedì saranno impegnati a Roeselare (Belgio) in tre partite della fase a gironi, di fronte si troveranno anche il Kuzbass Kemerovo del grande ex Ivan Zaytsev.

Gli emiliani strappano tre punti fondamentali e risalgono al quarto posto in classifica generale, appaiati a Milano e con 2 punti di vantaggio su Monza e Piacenza (queste tre squadre hanno però giocato due partite in meno). Ravenna resta al penultimo posto con 7 punti all’attivo, +2 su Cisterna (i laziali hanno giocato una partita in più) e in piena lotta per non retrocedere (sempre che non cambi il regolamento). Il regista Micah Chistenson ha mandato in doppia cifra gli schiacciatori Nemanja Petirc (11 punti) e Daniele Lavia (11), 9 sigilli per l’opposto Luca Vettori. Partita a senso unico in favore dei padroni di casa, in particolar modo nel secondo e nel terzo set. Dall’altrar parte della rete il migliore è stato Eric Loeppky (9).

Vibo Valentia-Milano e Monza-Verona sono state rinviate a data da destinarsi a causa di troppe positività al Covid-19. Domani (ore 18.00) si giocherà Piacenza-Cisterna, mentre Trento-Civitanova e Padova-Perugia sono in programma lunedì 14 dicembre (rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 19.00).

Foto LM-LPS/Daniele Ricci