Volley, SuperLega: Civitanova supera Cisterna nel recupero e torna in testa, Juantorena sugli scudi

Civitanova ha sconfitto Cisterna per 3-0 (25-23; 25-15; 25-17) nel recupero della nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube ha sbrigato la pratica in appena 77 minuti di gioco tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, faticando più del previsto soltanto nel primo set contro il fanalino di coda. Per il resto partita impeccabile da parte degli ultimi Campioni d’Italia, i quali hanno così infilato la decima vittoria stagionale su undici incontri disputati e si sono riportati in testa alla classifica con 29 punti all’attivo, due in più di Perugia che però ha giocato una partita in meno.

Tutto relativamente facile per i ragazzi di coach Fefé De Giorgi contro una formazione che ha vinto appena una partita sulle undici giocate in questa prima parte di stagione e che è sempre ultima con appena cinque punti all’attivo. A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Osmany Juantorena (15 punti, 3 aces, 2 muri) e l’opposto Kamil Rychlicki (13), 8 marcature per il martello Yoandy Leal. Tra le fila di Cisterna si è messo in evidenza l’opposto Giulio Sabbi (10 punti), 7 sigilli per Arthur Szwarc e 6 per Kevin Tillie, 3 marcature per Luigi Randazzo.

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli