Il centrale della Lube Civitanova, Robertlandy Simon, ha tracciato il bilancio della prima parte di stagione. Nonostante il secondo posto in campionato secondo il cubano c’è ancora molto da fare, soprattutto sotto l’aspetto psicologico visti i cali di tensione in alcune partite di Superlega.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Simon sottolinea che per primeggiare non ci sono segreti: “C‘è il lavoro di squadra che sicuramente conta tanto. Quest’anno abbiamo avuto momenti no che potevamo evitare come contro Ravenna e Vibo Valentia, che è una bella squadra ma che potevamo battere. Ci siamo sempre concentrati nelle partite che contano ma alle volte nelle partite che dobbiamo vincere con tranquillità ci rilassiamo troppo. A Trento loro hanno giocato al massimo noi non siamo stati impeccabili. Però d’altronde sapevamo dall’inizio dell’anno che Trento era una squadra molto forte. Hanno avuto qualche problema di affiatamento come è normale, visto che hanno cambiato moltissimo la squadra. Ma più va avanti più diventeranno pericolosi“.

Decisamente positivo, invece, il bilancio tracciato da Simon per quanto concerne la Champions League: “È vero, in Francia siamo stati molto bravi, abbiamo preso tutti i punti che dovevamo, era estremamente importante perché il secondo round sarà a Perugia e sarà tutt’altro che scontato fare altrettanto. E poi vincere in Champions contro le migliori d’Europa è sempre una soddisfazione“.

Da gennaio Civitanova, così come tutte le squadre impegnate sia in Superlega che nelle manifestazioni europee, dovrà affrontare un calendario fittissimo di impegni: “Un sacco di partite concentrate, per recuperare sarà fondamentale controllare la stanchezza – conclude Simon – E la nostra esperienza può essere l’arma in più“.

Foto: LM-LPS/Roberto Tommasini