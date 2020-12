Volley femminile, Serie A1: nuovi casi di positività nella squadra di Busto Arsizio, rinviato il recupero contro Chieri

Oggi, 8 dicembre, si sarebbe dovuto giocare il match di Serie A1 di volley femminile tra Busto Arsizio-Chieri, recupero della 10ma giornata, purtroppo la sfida è stata rinviata a causa della positività di alcune atlete nella squadra lombarda. A darne comunicazione è stata la stessa società tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito.

“Non hanno fine le traversie legate al Covid della Unet e-work Busto Arsizio che oggi vive un’altra giornata difficile che si va ad aggiungere ai tanti momenti complicati della prima parte di stagione che aveva fatto registrare 7 contagiati nel gruppo squadra. Appurata oggi pomeriggio la febbre di alcune atlete, la UYBA in toto si è sottoposta a tampone nasale-veloce che ha evidenziato nuovi casi di positività al Covid-19. Un altro duro colpo insomma per la UYBA, le cui prossime partite, sabato recupero con Casalmaggiore e mercoledì prossimo prima di ritorno con Monza, sono dunque in forte dubbio”.

Una brutta notizia ma che, purtroppo, è abbastanza ricorrente in questo periodo di emergenza sanitaria. Busto Arsizio in questo avvio di stagione non è stata molto fortunata per quanto concerne i contagi. Quella di oggi sarebbe dovuta la prima del nuovo tecnico Marco Musso, che nei giorni scorsi ha preso il posto di Marco Fenoglio.

Foto: LM-LPS/Lisa Guglielmi