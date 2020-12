Volley femminile, Serie A1: Novara spazza via Bergamo e rafforza il secondo posto

Novara ha travolto Bergamo con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-18; 25-22) nel match valido per la 15ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte in trasferta senza particolari problemi e hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva (la 12ma in campionato), rinforzando il secondo posto con 34 punti all’attivo: -5 da Conegliano (che replicherà domani contro Busto Arsizio), +9 su Monza (che ha giocato due partite in meno).

Le rosa-blu sono scappate via fin da subito nei vari set e hanno chiuso i conti rapidamente contro le orobiche, al terzo ko di fila e al decimo posto in classifica (+2 sull’ultima piazza occupata di Brescia). Le ultime Campionesse d’Europa si sono fatte guidare dalle schiacciatrici Caterina Bosetti (13 punti, 5 muri) e Britt Herbots (17 punti, 3 ace), 9 marcature per la centrale Cristina Chirichella. Tra le fila di Bergamo le migliori sono state Stephanie Enright (8) e Sara Loda (8).

Foto LM-LPS/Letizia Valle