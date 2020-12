Cuneo ha sconfitto Chieri per 3-2 (20-25; 25-22; 22-25; 25-17; 15-9) nel match valido per la 17ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ospiti infilano la seconda vittoria consecutiva in campionato e fanno loro il derby piemontese, infliggendo il secondo ko di fila alle padrone di casa. Cuneo è riuscita a rimontare dal 2-1, ha giocato un tie-break praticamente perfetta e SI è confermata al settimo posto in classifica: 17 punti in 14 partite giocate, +3 su Firenze e Casalmaggiore (che hanno però giocato un incontro in meno). Chieri è sempre quinta con 22 punti in 12 partite.

Prestazione di lusso da parte di Adelina Ungureanu (23 punti, 3 muri, 2 aces) e Katerina Zakchaiou (18 punti, 6 stampatone), ma la regista Noemi Signorile ha mandato in doppia cifra anche Gaia Giovannini (17 punti), Erblira Bici (13, 3 aces) e Sonia Candi (12). Dall’altra parte della rete si sono distinte soprattutto Alessia Mazzaro (16 punti, 5 muri), Kaja Grobelna (14) ed Elena Perinelli (12). Questo è l’unico inconto giocato a Santo Stefano (maschile e femminile), giorno che fino all’anno scorso era sempre dedicato a un’abbuffata di volley dopo Natale.

Foto LM-LPS/Danilo Vigo