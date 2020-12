Volley femminile, Scandicci firma il tris in Champions League: steso il Resovia, primo posto nel girone

Scandicci ha sconfitto il Developres Resovia per 3-0 (25-23; 25-18; 25-16) nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Le toscane si sono imposte tra le mura amiche del PalaRiadoli e hanno così conquistato il terzo successo nel primo round robin della massima competizione europea, balzando in testa alla classifica della Pool A con 3 vittorie (8 punti). Le ragazze di coach Massimo Barbolini, reduci dalle affermazioni contro Busto Arsizio (3-2) e Schwerin (3-1), hanno annichilito con personalità la formazione polacca, risultando decisamente più ciniche nei momenti cruciali dei tre set e chiudono i conti con grandissima personalità.

Scandicci ha così compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, ma sarà decisivo il secondo round robin che si giocherà a inizio febbraio. Soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta. Prestazione di lusso dell’opposto Magdalena Stysiak (19 punti, 51% in attacco), la regista Ofelia Malinov ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Megan Courtney (12 punti) ed Elena Pietrini (11). A mettersi in luce sono state anche la centrale Mina Popovic (10), da segnalare i 3 muri di Marina Lubian e la buona prova di Lucia Bosetti nel ruolo di libero.

Loading...

Loading...

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Primo set punto a punto, nessuna delle due squadre riesce a ottenere un vantaggio di oltre due punti. Si arriva fino al 18-18 con un continuo batti e ribatti, poi Pietrini prova un allungo con mani-out e ace per il 20-18, ma Rasinska e Lazic riacciuffano il pareggio a quota 20. Le padrone di casa sono però più incisive nel momento critico: sotto 22-23, Courtney pareggia e poi Stysiak regala il set-point, subito concretizzato con un errore in attacco di Lazic.

Vincente di Stysiak, free-ball di Malinov e muro di Lubian per l’avvio a razzo di Scandicci nel secondo parziale. Le polacche restano comunque in scia con le giocate di Rasinska (9-7). Stysiak, Popovic e Pietrini danno la scossa alla squadra (14-10), poi Lubian si inventa un grande muro e Pietrini piazza il mani-out del 21-16. Pietrini e Stysiak giganteggiano nel finale e portano le toscane sul 2-0.

Nel terzo set la musica non cambia: lotta punto a punto fino al 14-14, poi un muro di Popopovic e un vincente di Stysiak valgono il 17-14. Mani-out di Courtney, muro di Popovic e pallonetto di Stysiak (23-16). Ormai è fatta, chiude un muro di Pietrini.

CLASSIFICA POOL A: Savino Del Bene Scandicci 3 vittorie (8 punti), SSC Palmberg Schwerin 2 vittorie (6 punti), Unet E-Work Busto Arsizio 1 vittoria (3 punti), Developres SkyRes Resovia 0 vittorie (1 punto).

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi